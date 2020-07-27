Alexander Sörloth, Trabzonspor’da kalacak mı? Son dakika açıklaması

Bu sezon ligde çıktığı 34 maçta 24 kez ağları sarsarak yıldızlaşan ve bu harika performansını krallıkla taçlandıran Alexander Sörloth’un geleceği merakla bekleniyordu. Real Madrid, Manchester United ve Napoli gibi devlerin ilgisini çeken Norveçli oyuncu için Başkan Ahmet Ağaoğlu yüksek teklifler aldıklarını açıklamıştı. 24 yaşındaki golcü, Kayseri karşılaşması sonrasında geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

‘Takım arkadaşlarım olmasaydı...’

Türkiye’de çok mutlu olduğunu dile getiren Sörloth, "Trabzonspor ile kontratım var, iyi işler yapmaya devam etmek istiyorum. Takım arkadaşlarım olmasaydı bu golleri atamazdım. Kendimi geliştirmek istiyorum" ifadeleri ile Bordo-Mavililer’de kalmaya sıcak baktığını belirtmişti.

Yönetimin planı belli

İngiliz ekibi Crystal Palace’tan 6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiralanan başarılı forvet için yönetimin planı belli. Ahmet Ağaoğlu ve ekibi ilk etapta Sörloth’u takımda tutmak istiyor. Ancak reddedilemeyecek astronomik bir teklif gelirse satın alma opsiyonu kullanılacak ve yıldız oyuncu, Trabzonspor’dan Avrupa’ya gidecek.



