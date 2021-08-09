Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , bir süredir gündeminde yer alan Alex Teixeira'da mutlu sona ulaştı. 2016'da Shakhtar Donetsk'den 50 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Çin ekibi Jiangsu'ya transfer olan 31 yaşındaki ofansif orta saha, takımından ayrıldıktan sonra bonservisi elinde bulunuyordu. Bu son dakika gelişmesinin ardından Beşiktaşlı taraftarlar, yıldız 10 numaranın kariyerini araştırmaya başladı. Alex Teixeira kimdir ve kaç yaşında? Alex Teixeira nereli, kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıtlar aradık.

Alex Teixeira kimdir, kaç yaşında? Alex Teixeira nereli, hangi takımlarda oynadı?

Alex Teixeira Santos, 6 Ocak 1990'da Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde yer alan Duque de Caxias şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatına ülkesinde başlayan Teixeira, altyapısından yetiştiği Vasco da Gama'da 2008'de A takıma yükseldi.

Brezilya pazarında aktif olan Shakhtar Donetsk'in dikkatini çeken yıldız oyuncu, Ocak 2010'da 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Ukrayna'nın yolunu tuttu. 20 yaşında ülkesinden çıkan 10 numara, Ukrayna ekibinin tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Shakhtar'da 6 yıl geçiren ve 222 maçta 89 gol, 25 asistle skora katkı sağlayan Brezilyalı, 2014/15 ve 2015/16'da gol krallığı yaşadı.

Sergilediği muhteşem performansla dünya devlerini peşine takan Teixeira, Shakhtar'da 5 Ukrayna Ligi, 4 Ukrayna Süper Kupa, 3 Ukrayna Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Kariyerinin zirvesinde Çin'in yolunu tutan Brezilyalı, Şubat 2016'da Jiangsu Suning'e katıldı. Çin ekibinin bu transfer için kasasından tam 50 milyon Euro çıktı.

Yıldız orta saha, 2016 yılında bir başka Çin temsilcisi Guangzhou Evergrande tarafından bonservisine 42 milyon Euro ödenen Kolombiyalı Jackson Martinez'i geride bırakarak ara transfer döneminin en pahalı futbolcusu oldu.

Ocak 2021'e kadar Jiangsu Suning forması giyen ve çıktığı 153 maçta 73 gol, 43 asistle skora katkı sağlayan Teixeira, Ocak 2021'de takımdan ayrıldı.

Vasco da Gama, Shakhtar Donetsk ve Jiangsu Suning formaları giyen, profesyonel kariyerinde 428 maça çıkan Alex Teixeira'nın 172 gol, 72 asisti bulunuyor.

İki ayağını da çok etkili bir şekilde kullanabilen 1.74 boyundaki Teixeira, Brezilya A Milli Takım formasını ise hiç giymedi.