Aleksandar Djordjevic: Böyle bir mağlubiyeti tamamen üstüme alıyorum

Fenerbahçe Beko , Turkish Airlines EuroLeague'in 9. haftasında Olimpia Milano'yu konuk etti. Sarı-Lacıvertli ekip sahadan 68-43'lük mağlubiyet ile ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Beko başantrenörü Aleksandar Djordjevic açıklamalarda bulundu.

Milano'nun maça çok iyi başladığını dile getiren Aleksandar Djordjevic, mağlubiyeti tamamen üstüne aldığını söyledi.

Aleksandar Djordjevic'in açıklamaları şu şekilde:

"Böyle bir maçtan sonra ne denir bilmiyorum. Sadece Milano’yu tebrik ediyorum. Çok hak ettiler. Fiziksel olarak ve agresiflik olarak çok hazırlardı. Maça çok iyi başladılar. Biz ilk çeyrekte sayı bulamadık o da maçın genel seyrini belirlemiş oldu. İnanılmaz üçlükler vardı. Böyle bir mağlubiyeti tamamen üstüme alıyorum. Kesinlikle oyunculara değil. Çok farklı oynayabilirdik. Çok eksiklerimiz vardı. Milano'da da tam aksine inanılmaz mücadele ve istek vardı. Bizden bir adım öndeydiler. Birkaç gün sonra yine maçımız var. O yüzden enerjimizi toparlayıp, o maça hazırlanmamız gerekiyor."



