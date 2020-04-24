On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ilk orucu bugün tutuluyor. Dün akşam ilk kez sahurda oruç için niyet eden müslümanlar iftar saatini beklemeye başladı. Birlik ve beraberliğin arttığı, bolca ibadet edilen on bir ayın sultanı ramazan ayı idrak edilemeye başlandı. Müslümanlar arefe günü de dahil olmak üzere bayrama kadar oruç tutacaklar. İlk orucu tutan vatandaşlar sahur ve iftar saatlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. İstanbul iftar saatleri başta olmak üzere 30 gün boyunca Ankara, İzmir, Konya, Bursa iftar saatleri hakkında en net bilgileri özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabilirsiniz. Peki, Akşam ezanı saat kaçta? 24 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaçta? Akşam namazı nasıl kılınır? İşte ayrıntılar.

Akşam ezanı saat kaçta?

24 NİSAN İL İL 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

ADANA SAHUR: 04:18 İFTAR:19:28 TERAVİH: 20:50

ADIYAMAN SAHUR:04:04 İFTAR:19:18 TERAVİH:20:41

AFYONKARAHİSAR SAHUR: 04:31 İFTAR:19:50 TERAVİH:21:15

AĞRI SAHUR:03:38 İFTAR:19:02 TERAVİH:20:28

AKSARAY SAHUR:04:18 İFTAR:19:35 TERAVİH:21:00

AMASYA SAHUR:04:03 İFTAR:19:32 TERAVİH:21:00

ANKARA SAHUR:04:18 İFTAR:19:43 TERAVİH:21:10

ANTALYA SAHUR: 04:37 İFTAR:19:47 TERAVİH:21:08

ARDAHAN SAHUR:03:34 İFTAR:19:05 TERAVİH:20:35

ARTVİN SAHUR:03:37 İFTAR:19:09 TERAVİH:20:38

AYDIN SAHUR:04:45 İFTAR:19:59 TERAVİH:21:23

BALIKESİR SAHUR:04:39 İFTAR:20:02 TERAVİH:21:28

BARTIN SAHUR: 04:13 İFTAR:19:48 TERAVİH:21:18

BATMAN SAHUR: 03:52 İFTAR:19:06 TERAVİH:20:30

BAYBURT SAHUR: 03:47 İFTAR:19:14 TERAVİH:20:41

BİLECİK SAHUR: 04:28 İFTAR:19:55 TERAVİH:21:22

BİNGÖL SAHUR: 03:51 İFTAR:19:10 TERAVİH:20:35

BİTLİS SAHUR: 03:46 İFTAR:19:03 TERAVİH:20:27

BOLU SAHUR: 04:20 İFTAR:19:49 TERAVİH:21:18

BURDUR SAHUR: 04:36 İFTAR:19:49 TERAVİH:21:12

BURSA SAHUR: 04:32 İFTAR:19:58 TERAVİH:21:26

ÇANAKKALE SAHUR: 04:43 İFTAR:20:09 TERAVİH:21:36

ÇANKIRI SAHUR: 04:12 İFTAR:19:41 TERAVİH:21:09

ÇORUM SAHUR: 04:07 İFTAR:19:35 TERAVİH:21:03

DENİZLİ SAHUR: 04:40 İFTAR:19:54 TERAVİH:21:17

DİYARBAKIR SAHUR: 03:55 İFTAR:19:10 TERAVİH:20:33

DÜZCE SAHUR: 04:21 İFTAR:19:51 TERAVİH:21:20

EDİRNE SAHUR: 04:36 İFTAR:20:11 TERAVİH:21:4

ELAZIĞ SAHUR: 03:57 İFTAR:19:15 TERAVİH:20:40

ERZİNCAN SAHUR: 03:52 İFTAR:19:16 TERAVİH:20:42

ERZURUM SAHUR: 03:44 İFTAR:19:09 TERAVİH:20:36

ESKİŞEHİR SAHUR: 04:28 İFTAR:19:52 TERAVİH:21:18

GAZİANTEP SAHUR: 04:09 İFTAR:19:20 TERAVİH:20:42

GİRESUN SAHUR: 03:52 İFTAR:19:22 TERAVİH:20:51

GÜMÜŞHANE SAHUR: 03:49 İFTAR:19:17 TERAVİH:20:45

HAKKARİ SAHUR: 03:42 İFTAR:18:55 TERAVİH:20:18

HATAY SAHUR: 04:17 İFTAR:19:24 TERAVİH:20:44

IĞDIR SAHUR: 03:33 İFTAR:18:58 TERAVİH:20:25

ISPARTA SAHUR: 04:34 İFTAR:19:48 TERAVİH:21:12

İSTANBUL SAHUR: 04:29 İFTAR:20:00 TERAVİH:21:29

İZMİR SAHUR: 04:46 İFTAR: 20:03 TERAVİH:21:27

KAHRAMANMARAŞ SAHUR: 04:10 İFTAR:19:23 TERAVİH:20:45

KARABÜK SAHUR: 04:14 İFTAR:19:46 TERAVİH:21:15

KARAMAN SAHUR: 04:26 İFTAR:19:37 TERAVİH:20:59

KARS SAHUR: 03:34 İFTAR:19:03 TERAVİH:20:31

KASTAMONU SAHUR: 04:08 İFTAR:19:41 TERAVİH: 21:11

KAYSERİ SAHUR: 04:11 İFTAR:19:30 TERAVİH:20:55

KİLİS SAHUR: 04:12 İFTAR:19:21 TERAVİH:20:42

KIRIKKALE SAHUR: 04:15 İFTAR:19:40 TERAVİH:21:07

KIRKLARELİ SAHUR: 04:33 İFTAR:20:08 TERAVİH:21:39

KIRŞEHİR SAHUR: 04:15 İFTAR:19:36 TERAVİH:21:02

KOCAELİ SAHUR: 04:26 İFTAR:19:56 TERAVİH:21:24

KONYA SAHUR: 04:26 İFTAR:19:41 TERAVİH:21:04

KÜTAHYA SAHUR: 04:31 İFTAR:19:53 TERAVİH:21:19

MALATYA SAHUR: 04:01 İFTAR:19:18 TERAVİH:20:42

MANİSA SAHUR: 04:44 İFTAR:20:02 TERAVİH:21:27

MARDİN SAHUR: 03:55 İFTAR:19:07 TERAVİH:20:29

MERSİN SAHUR: 04:21 İFTAR:19:31 TERAVİH:20:52

MUĞLA SAHUR: 04:45 İFTAR:19:56 TERAVİH:21:19

MUŞ SAHUR: 03:47 İFTAR:19:06 TERAVİH:20:31

NEVŞEHİR SAHUR: 04:15 İFTAR:19:33 TERAVİH:20:58

NİĞDE SAHUR: 04:17 İFTAR:19:32 TERAVİH:20:56

ORDU SAHUR: 03:54 İFTAR:19:24 TERAVİH:20:53

OSMANİYE SAHUR: 04:14 İFTAR:19:25 TERAVİH:20:47

RİZE SAHUR: 03:43 İFTAR:19:14 TERAVİH:20:43

SAKARYA SAHUR: 04:24 İFTAR:19:54 TERAVİH:21:22

SAMSUN SAHUR: 03:58 İFTAR:19:31 TERAVİH:21:01

ŞANLIURFA SAHUR: 04:03 İFTAR:19:15 TERAVİH:20:37

SİİRT SAHUR: 03:48 İFTAR:19:03 TERAVİH:20:27

SİNOP SAHUR: 04:00 İFTAR:19:37 TERAVİH:21:08

ŞIRNAK SAHUR: 03:48 İFTAR:19:00 TERAVİH:20:23

SİVAS SAHUR: 04:02 İFTAR:19:26 TERAVİH: 20:52

TEKİRDAĞ SAHUR: 04:35 İFTAR:20:06 TERAVİH:21:35

TOKAT SAHUR: 04:01 İFTAR:19:29 TERAVİH:20:56

TRABZON SAHUR: 03:46 İFTAR:19:17 TERAVİH:20:46

TUNCELİ SAHUR: 03:54 İFTAR:19:15 TERAVİH:20:40

UŞAK SAHUR: 04:36 İFTAR:19:54 TERAVİH:21:19

VAN SAHUR: 03:41 İFTAR:18:58 TERAVİH:20:23

YALOVA SAHUR: 04:29 İFTAR:19:58 TERAVİH:21:27

YOZGAT SAHUR: 04:10 İFTAR:19:35 TERAVİH:21:01

ZONGULDAK SAHUR: 04:16 İFTAR:19:50 TERAVİH:21:19

İftar duası

Bismillahirrahmanirrahim

Allah’ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.

Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter.

AMİN.

ORUÇ TUTMAMAYI MÜBAH KILAN MAZERETLER

Hastalık

Ramazan ay içersinde oruç tutamayacak derecede hasta olanlar ile oruç tuttuu takdirde hastalğnın artacağından endişe edenler oruç tutmayı ertelerler. Bu durumda, kişisel endişeler değil, tıp uzmanlarnn tespitleri dikkate alınır. Daha sonra sağılklarna kavuştukları zaman tutamadıkları oruçları kaza ederler.

Yolculuk

Dinî anlamda yolcu, en az 90 km. mesafedeki bir yere gitmek üzere bulunduğu şehirden ayrılan ve gideceği yerde Hanefilere göre 15 günden az bir süre, şafiî mezhebine göre giriş ve çıkış günleri hariç dört günden az bir süre kalacak olan kimsedir. Bir kimse Ramazan günlerinde yolcu olursa oruç tutmayabilir. Tan yerinin ağarmasndan yani oruca başladıktan sonra yolculuğa çıkan kimse ise o günkü orucu bozmaz, oruçlu olmaya devam eder. Ancak orucu bozacak olursa, sadece kaza gerekir, kefaret gerekmez.

Hamilelik

Hamile kadınlar da doğacak çocuğun gelişmesinden endişe edilmesi halinde oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıklar oruçları kaza ederler. Hamilelik bu konuda hastalk hükmündedir.

Emzikli Olma

Çocuk emzirmek durumunda olan kadnlar, tıpkı hamile kadınlar gibi, süt emen çocuğun sütten kesilip gıdasız kalmasından endişe edilmesi halinde oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçları kaza ederler. Süt emen çocuğun emziren kadnın kendi çocuğu olması ile bakşkasının çocuğu olması arasında fark yoktur. Şu kadar var ki, başkasına ait bir çocuğun emzirilmesi durumunda, çocuğu emzirecek başka kadnının bulunmaması gerekir.

Yaşlılık

Oruç tutamayacak kadar yaşlı olan ve artık oruç tutma imkânı bulamayan kimseler oruç tutmazlar. Oruç tutmadıkları her gün için bir fıtır sadakası miktar fidye verirler.

Dayanılmayacak Derecede Açlık ve Susuzluk

Oruç tutması halinde açlık ve susuzluk sebebiyle sağlık yönünden herhangi bir tehlike ile karşı karşıya kalacak olan kimse oruç tutmayı başka bir zamana erteler. Bu konuda doğacak zarar tecrübe veya uzman bir doktorun beyanı ile anlaşılır.

Çok Ağır İşlerde Çalışmak

Çok ağır işlerde çalışmak durumunda olan kimse, oruç tuttuğu takdirde sağlığının bozulacak olması halinde orucunu erteleyebilir. Oruç tutmaya başlayan bir kimse çalıştığı iş sırasında

sağlığı bozulacak derecede oruç tutmakta zorlanırsa orucunu bozabilir. Böyle meşru bir mazeret olmadıkça bozamaz.

Geçici Olarak Aklını Yitirmek, Bayılmak

Geçici olarak aklını yitiren veya Ramazan ayının tamamn baygın ya da aklı başında olmaksızın geçiren

kimse oruç tutmakla yükümlü değildir. Çünkü bu durumda olan kimse, hükmen Ramazan ayına ulaşmamış sayılır. Fakat Ramazanın bazı günlerinde iyileşirse o günlerde oruç tutar ve oruçlu geçirmediği günleri Ramazandan sonra kaza eder.