TFF 1. Lig'de sezonun ilk 2 haftasında Tuzlaspor'la golsüz berabere kalıp Bandırmaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen, aylardır mali ve idari krizleri aşamayan Akhisarspor, Balıkesirspor'u moral aramak için ağırlayacak. Ev sahibinde kırmızı kart cezalısı Musa Nizam forma giymeyecek. Karşılaşma koronavirüs pandemisi nedeniyle liglerde sezonun ilk yarısındaki diğer tüm maçlarda olacağı gibi seyircisiz oynanacak.

Geride kalan 2 haftada Balıkesirspor 3, Akhisarspor ise 1 puan topladı.

Akhisarspor - Balıkesirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Caner Ak yönetecek. TRT Avaz ve beIN Max 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Balıkesirspor, Giresunspor'u 3-1 yenerek başladığı ligin ikinci haftasında Tuzlaspor'a tek golle mağlup olmaktan kurtulamadı. Sezon başında 11 futbolcunun ayrıldığı transfer yasaklısı Akhisarspor'da geçen haftaki Bandırma deplasmanında futbolcular aylardır paralarını alamadıkları gerekçesiyle başlama düdüğü sonrası 30 saniye boyunca topa dokunmayıp yönetimi protesto etmişti. Başkan Fatih Karabulut ve Asbaşkan Ali Kuloğlu'nun istifa ettiği kulüpte başkanlığa Evren Özbey getirilip olağanünüstü kongre tarihi 8 Ekim olarak belirlenmişti.

TRT Spor’da canlı yayımlanacak TFF 1. Lig üçüncü hafta karşılaşmaları şu şekilde;

26 Eylül Cumartesi 14.00 Ümraniyespor - İstanbulspor

26 Eylül Cumartesi 19.00 Bursaspor - Giresunspor

27 Eylül Pazar 14.00 Bandırmaspor - Yılport Samsunspor

27 Eylül Pazar 16.30 Osmanlıspor - Adana Demirspor

27 Eylül Pazar 19.00 Altay – Eskişehirspor

28 Eylül Pazartesi 19.00 Boluspor – Altınordu

TRT Avaz’da canlı yayınlanacak karşılaşmalar ise şöyle;

26 Eylül Cumartesi 19.00 Akhisar Belediyespor – Balıkesirspor

28 Eylül Pazartesi 19.00 Menemenspor - Tuzlaspor