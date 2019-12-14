Akhisarspor Balıkesir deplasmanında

AKHİSAR, (DHA)
TFF 1. Lig'de son 3 maçta 7 puan toplayıp tekrar ikinci sıraya tırmanan Akhisarspor, yarın çıkışa geçme peşindeki Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a konuk olacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak 90 dakikayı Yiğit Arslan yönetecek. Deplasmanda 4 maçtır galibiyete hasret kalan Akhisarspor'da zorlu deplasman öncesi Taha devreyi kapatırken Kadir'in sakatlığı sürüyor. Hadzic iyileşip takıma döndü. Ligde 5 maçtır kazanamayan Balıkesirspor ise yeni teknik patronu Ramazan Kurşunlu yönetimindeki ilk galibiyetini Akhisar önünde almaya çalışacak. Karşılaşma öncesi Akigo, 25, Bal-Kes ise 19 puanda bulunuyor.
AKHİSARSPOR
Gökhan - Tolga, Cocalic, Uğur Arslan, Vrsajevic, Aykut, Bjarnason, Burhan, Muhammed, Erhan, Cikalleshi