Akademi Ligi’nde şampiyon fastPay Wildcats Akademi

Akademi Ligi finali fastPay Wildcats Akademi ile Team Aurora Akademi’yi karşı karşıya getirdi. IW Akademi lig aşamasını 15 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile lider tamamlamış ve yarı finalde Papara SuperMassive Akademi’yi 3-0 mağlup ederek final biletini almıştı. AUR Akademi ise lig aşamasını 10 galibiyet ile 3. sırada tamamlamış, yarı finalde Beşiktaş Akademi’yi mağlup ederek finale yükselmişti.

Final öncesinde rüzgârı arkasına alan taraf IW Akademi’ydi. Ekip bu rüzgârı fırtınaya çevirmeyi başararak AUR Akademi’yi 3-0 mağlup etmeyi başardı. Genç oyuncu Serin, Kassadin performansı ile seriye damgasını vurdu.

Üst Üste 2. Şampiyonluk

Böylelikle IW Akademi üst üste 2. defa Akademi Ligi şampiyonluğu yaşamış oldu. Takım, 2019 Yaz Mevsimi’nde StarScreen, Ferret, Kofte, Mean ve Only35’ten oluşan kadrosuyla da şampiyonluğa ulaşmıştı.

Final serisiyle birlikte Akademi Ligi 2020 Kış Mevsimi sona erdi. LoLespor heyecanı Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Mevsim Finalleri ile devam edecek. Çeyrek final maçlarıyla başlayacak olan heyecan 27 ve 28 Nisan tarihlerinde lolespor.com adresinde canlı olarak yayınlanacak.