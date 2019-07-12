..Ve Fernando Reges gitti. 2 sene önce Manchester City’den 5 milyon 250 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 32 yaşındaki Brezilyalı yıldız, artık Sevilla’nın oyuncusu. Galatasaray’dan KAP açıklaması yapılırken, “Sevilla ile görüşmelere başlanmıştır” denildi. Fernando’nun satışından yaklaşık 4 milyon Euro bekleniyor. Sambacı dün sabah saatlerinde ailesiyle birlikte Türkiye’den ayrılırken, İstanbul Havalimanı’ndan Lizbon’a gitti. Fernando’nun daha sonra Sevilla kentine geçeceği belirtildi.

4 milyon Euro...

2 yıllık Galatasaray kariyerinde 2 lig şampiyonluğu yaşayan Fernando Reges, bu sezon 1 de Türkiye Kupası kaldırdı. Zaman zaman sakatlık problemi yaşamasına rağmen Sarı-Kırmızılı takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Fernando, sözleşmesinin son senesinde Cim Bom’a para kazandırarak (4 milyon Euro) ayrıldı.