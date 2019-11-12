Ahmet Nur Çebi: Şampiyonluğun en iddialı takımıyız

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Siyah-Beyazlılar’ın Denizlispor’u 1-0’lık skorla devirdiği mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Takımın ligde 3’te 3 yapması sebebiyle oldukça mutlu olduklarını söyleyen Başkan Çebi, milli ara sonrasında yükselişlerini sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Çebi, “Göreve gelmemizin ardından Dolmabahçe ile Ümraniye arasında çok sağlam bir köprü kurduk. Teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve ekibine desteğimizi verdik. Belli bir planlama çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ligde iyi gidiyoruz. Ama şimdiden şampiyon olacağız demiyoruz. Şampiyonluğun en iddialı takımı olduğumuzu söyleyebiliriz. Yolumuz uzun ve zor. Beşiktaş, armasının olduğu her yerde şampiyonluğa oynar” ifadelerini kullandı.

‘Takviyelerimiz olacak’

Ara transfer döneminde kadroyu güçlendireceklerini söyleyen Çebi, “Devre arasında takımımızdan ayrılanlar ve katılanlar olacaktır. Bunun planlamasını arkadaşlarımız ve hocamızla birlikte çalışarak yapıyoruz. Takviyelerimiz olacak. Ancak artık işler eskisi gibi olmayacak. Şeffaf yönetim anlayışıyla birlikte her şeyi ortaya koyacağız” sözlerini sarf etti.

‘Adil bir yönetim bekliyoruz’

Denizlispor karşılaşmasında yaşanan hakem hatalarıyla ilgili olarak da tepkisini gösteren Başkan, “Ligde hakem hatalarından rahatsız olmayan kulüp yok. Herkes gibi biz de adil bir yönetim bekliyoruz. Hiçbir maçtan sonra hakem konuşulmasın. Bugünkü teknolojide hakem hatalarının en aza indirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Orhan Yıldırım | FANATİK ÖZEL