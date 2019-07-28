Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe, Olimpik Marsilya'nın deneyimli stoperi Adil Rami'nin sözleşmesinin bitiş tarihi olan 2021 yazına kadar Türk takımlarına kiralanabileceğini yazmıştı. Söz konusu haberin ardından 33 yaşındaki savunmacının Roman Neustadter ve Martin Skrtel'in ayrılıkları sonrası stoper arayışında olan Fenerbahçe'ye gelme ihtimali doğmuştu.

Geride kala sezonun ikinci yarısında sakatlığı nedeniyle çok az süre alabilen Fransız futbolcu ise resmi Instagram hesabından flaş bir transfer açıklaması yaptı. Fransa'nın 2018 Dünya Kupası'ndaki şampiyon kadrosunun üyesi Bordeaux'ya önerildiğine yönelik iddiaları "Bordeaux kulübüne büyük saygı duymakla birlikte hakkıma çıkan bu haberlerin gülünç ve yalan olduğunu söyleyebilirim." sözleriyle yalanladı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler