Adana Demirspor'dan transfer harekatı! Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor transfer için harekete geçti. Başkan Murat Sancak Balotelli ile görüştüklerini açıkladı. Bu arada Adana ekibini transfer listesi de ortaya çıktı.

Forvet adayları!

Adana Demirspor Brighton ile sözleşmesi sona eren İngiliz forvet Danny Welbeck, Trabzonspor'un gündeminde olan Gervinho ve Başkan Murat Sancak'ın açıkladığı Mario Balotelli'ye teklif yaptı.

Adana Ekibi ayrıca Altınordu forması giyen Metehan Mimaroğlu transferini bitirdi. Bu isim dışında Bosnalı stoper Sinisa Sanicanin için de resmi teklif yapıldı.









Kaleci için iki aday

Adana Demirspor kaleci transferi içinde girişimlerini sürdürüyor. Bosnalı kaleci Asmir Begovic ve İngiliz Joe Hart için de resmi teklif yapıldığı ve bu isimlerden cevap beklendiği gelen haberler arasında...

İşte Adana Demirspor'un transfer listesi...

Danny Wellbeck (Forvet)

Gervinho (Forvet)

Balotelli (Başkan açıkladı)

Metehan Mimaroğlu (Orta saha)

Sinisa Sanicanin (Stoper)

Asmir Begovic (Kaleci)

Joe Hart (Kaleci)

Zlatan için de girişim söz konusu

Bu arada Adana Demirspor'un Milan'la sözleşme uzatmadan önce dünyaca ünlü golcü Zlatan İbrahimovic'i de gündemine aldığı öğrenildi. Adana ekibi milli takımdan arkadaşı Erkan Zengin, vasıtasıyla teklif yapmaya hazırlandı ancak yıldız golcünün Milan'la sözleşme uzatmasının ardından bu transfer rafa kalktı.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL