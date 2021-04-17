Adana Demirspor - Giresunspor maçı sonucu: 3-0
Spor Toto 1. Lig'de sezonun en kritik maçında Adana Demirspor lider Giresunspor'u 3-0 yendi ve büyük bir avantaj yakaladı. Geçen hafta Samsunspor'un puan kaybı ile ikinci sıraya yükselen Samet Aybaba'nın ekibi, Giresunspor'u da devirdi ve Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı
Spor Toto 1.Lig'de Adana Demirspor fırtınası devam ediyor. Samet Aybaba yönetiminde hiç yenilmeyen Adana Demirspor, lider Giresunspor'u da kendi sahasında 3-0 yendi ve Süper Lig yolunda büyük bir adım attı. Puanını 61 yapan ve Giresunspor ile arasındaki farkı 2'ye indiren Adana Demirspor ayrıca ikili averajda da rakibine üstünlük sağladı. Sezonun ilk yarısındaki maçı Giresunspor 2-0 kazanmıştı
Adana Demirspor'a galibiyeti 11.dakikada Ezeh, 37.dakika Sinan Kurt ve 42.dakikada penaltıdan Hasan Kılıç kaydetti