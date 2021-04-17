Adana Demirspor - Giresunspor maçı sonucu: 3-0

Spor Toto 1.Lig'de Adana Demirspor fırtınası devam ediyor. Samet Aybaba yönetiminde hiç yenilmeyen Adana Demirspor, lider Giresunspor'u da kendi sahasında 3-0 yendi ve Süper Lig yolunda büyük bir adım attı. Puanını 61 yapan ve Giresunspor ile arasındaki farkı 2'ye indiren Adana Demirspor ayrıca ikili averajda da rakibine üstünlük sağladı. Sezonun ilk yarısındaki maçı Giresunspor 2-0 kazanmıştı

Adana Demirspor'a galibiyeti 11.dakikada Ezeh, 37.dakika Sinan Kurt ve 42.dakikada penaltıdan Hasan Kılıç kaydetti



