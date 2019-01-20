Abdullah Paşaoğlu: Altyapı emin ellerde

Fenerbahçe Voleybol Şube Sorumlusu Abdullah Paşaoğlu, Radyospor’da yayınlanan ‘Gece Maçı’ programına konuk oldu.

20 Ocak 2019, Pazar 09:28
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Abdullah Paşaoğlu: Altyapı emin ellerde

Fenerbahçe Voleybol Şube Sorumlusu Abdullah Paşaoğlu, Radyospor’da yayınlanan ‘Gece Maçı’ programına konuk oldu.

Gündemi değerlendiren Paşaoğlu, “Altyapıdan gelen 8 tane sporcumuz var. 6-7 tane de kiraya verdiğimiz sporcular var. Erkek voleybol takımı Fenerbahçe altyapısından yetişti.

Kadınlarda da altyapıda hareketlenme başladı. A Takımı zorlayacak yeni oyuncular da gelecek. Spor okullarımız çok çalışıyor. Fenerbahçe’nin altyapısı emin ellerde. İyi sporcular yetişecek ve Türkiye’ye hizmet edecekler” diye konuştu.

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