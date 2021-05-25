A Milli Takım kampına 5 oyuncu daha katıldı

EURO 2020 öncesinde 27 Mayıs tarihinde Azerbaycan ile Alanya'da hazırlık maçı oynayacak A Millî Takımımız, çalışmalarına devam etti. Ay-Yıldızlılar, kamptaki yedinci çalışmasını Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Antrenmanın sonunda 3 ayrı takımın katıldığı turnuvayı Halil Akbunar, Halil Dervişoğlu, Cengiz, Umut, Mahmut ve Mert'in olduğu kırmızı takım kazandı.

Okay Yokuşlu, Enes Ünal, Kenan Karaman, Ozan Kabak ve Merih Demiral da kampa katıldı. A Millilerimiz yarın aynı saatte yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek. Çalışmanın ilk 15 dakikasını akredite olmuş basın mensupları takip edebilecek.