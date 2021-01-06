Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1.458 olduğunu belirten Bakan Koca, 191 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 25.498.210 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 22.070 olduğu kaydedildi.

Toplam vaka sayısı ise 13.830 olarak açıklandı

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün tespit edilen 13.830 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız.