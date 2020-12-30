30 Aralık Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Fahrettin Koca duyurdu
Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Bakan Koca, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Türkiye'de son 24 saatte 2.612 coronavirüs vakası tespit edildiğini, 254 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 20.642 oldu.
Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 2.612 olduğunu belirten Bakan Koca, 254 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 24.141.935 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 20.642 olduğu kaydedildi.
Toplam vaka sayısı ise 15.692 olarak açıklandı
Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Bugün tespit edilen 2.612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bu durumun kayıplarımıza da yansımasını yakın gelecekte görmeyi ümit ediyorum. Birlikte mücadele virüsü yener.