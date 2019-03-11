2022 Dünya Kupası için büyük suçlama

İngiliz Sunday Times Gazetesi, 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak Katar’ın, organizasyonu alabilmek için FIFA’ya iki kez rüşvet verdiğini öne sürdü.

2010 yılında, 2022’nin ev sahipliğinin açıklanmasından 21 gün önce Katar’ın, FIFA’ya 2.1 milyar TL’lik bir ödeme yaptığı, seçimi garanti altına almak için daha sonra ekstra 2.6 milyar TL daha gönderdiği öne sürüldü.

Bu süreçte Katar merkezli Al Jazeera kanalının da, ev sahipliğinin alınması durumunda yayın hakları için FIFA’ya 544 milyon TL ödeyeceğinin sözünü verdiği bildirildi.