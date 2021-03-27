Berat, Allah'ın affı ve bağışlaması gibi anlamlara gelmektedir. Ramazan ayının haberci olan Berat Kandili Türkiye'nin dört bir yanında idrak ediliyor. Müslümanlar için önemli olan bu günde namazlar kılınacak ve dualar edilerek ibadetler gerçekleştirilecek. Rahmet gecesi, mübarek gece, kurtuluş gecesi gibi farklı isimlerle anılan Berat gecesi, günahlardan ve hatalardan istiğfar ederek Allah’ın affına ve bağışlanmasına sığınılan gecedir. Bu özel gece için en içten ve anlamlı Berat Kandili mesajları haberimizde.

2021 Berat Kandili ne zaman, hangi gün?

Berat Kandili 27 Mart Cumartesi günü idrak edilecek. Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesi İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Temizlenme ve günahlardan arınma imkânın sunulduğuna inanılan kandil günü ismini Arapça ‘da temize çıkma anlamına gelen ‘berat’ kelimesinden almıştır.





2021 Berat Kandili resimli mesajları ve sözleri

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği bu mübarek geceni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Berat Kandiliniz mübarek olsun…

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Dul ve yetimlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden ve gündüzleri oruç, geceleri ibadetle geçiren kimse gibidir.

Bu gece beraat gecesi… Dua edelim… Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmisine vesile olan bu mübarak kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Berat Kandilinizi kutlarım.

Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.(İbrahim 40) Berat Kandimizi mübarek olsun.

Ya Rabbi! Senden kalplerimize ışık, iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de hulus istiyoruz. Bizleri iç dünyamızla yeniden inşa ederek ruhlarımıza ahseni takvim sırrını duyur. (Amin) Hayırlı Kandiller.

Kalblerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi! Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle. Niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi! Hayırlı nurlu kandiller.

Bu gece Cenab-ı Hakkın, kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği bir gecedir. Hepimiz için hayırlı olsun!

Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun..

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Berat kandiliniz mübarek olsun.

Sevap bereketinin açıldığı gecede tüm kardeşlerim İnşallah bu bereketten nasiplenir. Kandiliniz mübarek olsun. Hayırlı kandiller.

Kalbimizin üzerini örten tozların alındığı; sevginin ve merhametin hayatımızın odağında olduğu, hayatımızı iyilik yapmak üzere inşa edeceğimiz duasıyla, samimiyetiyle...Berat Kandilimiz mübarek olsun.

Sevgili Müslüman kardeşlerim Berat Kandili'nizi tebrik ederim. .

Rahmet, icabet ve takdir olarak isimlendirilen Berat Gecemizin insanlığın af ve kurtuluşuna vesile olmasını niyaz ederim.

Bugünün hepimiz için ruhani bir arınma sağlaması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun.

İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

Allah'a kulsun, zulmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatli dostun, kandilin mübarek olsun.

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer. Berat kandiliniz mübarek olsun.

Her müminin, riayet etmesi ve vefalı olması gerekli olan hususlar şunlardır:Din saygısı, edebe saygısı ve sofra saygısı. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun...

Berat ne demek?

Beraa kelimesinden türeyen Arapça bir kelime olan berat, günahların, hataların, kusurların bağışlanması için af kapılarının açıldığı ve tövbe edip Allah’a yakarılan mübarek bir gün olarak bilinmektedir. Berat kelimesi, Türkçe de bilinen anlamıyla beraat etmek, özgürlüğe kavuşmak, yükten ve cezadan kurtulmak anlamına gelir.

Berat Kandili önemi nedir?

Berat kandili olarak kabul edilen Şaban ayının 15. gecesi hakkında sahih olduğu iddia edilen rivayetler olduğu gibi bu rivayetlerin sahih olmadığını kabul eden alimler de bulunmaktadır. Bazı alimler ise Müslümanların güzel davranış ve amellerini artıran bu tür kutlamaları sakıncalı bulmamışlardır.

Berat gecesinin önemine dair oldukça geniş açıklamalarda bulunulmuş ve bu gecenin ihya edilmesi hakkında çok fazla zikir ve amel bildirilmiştir. Kaderin ve rızıkların tayin olduğu ve ölümlerin bu gece yazıldığına dair pek çok haber nakledilmiştir. Rahmet gecesi, mübarek gece, leyl-i şaban, sak (belge) gecesi gibi farklı isimlerle anılan berat gecesi İslam aleminde önemli bir yere sahiptir.

Kandil geceleri, fırsat geceleri olarak bilinmekte ve bu günlerde geçmişin hatalarının bağışlanması, kusurların örtülmesi ve eksikliklerin tamamlanması olarak bilinmektedir. Hayatın durakları gibi adeta durularak hayatı tekrar gözden geçirmek, muhasebe yapmak, kendini değerlendirmek, tartmak-biçmek ve hatalardan pişmanlık duyarak Allah’ın affına sığınmak, bağışlanma ve beraat istemek anlamlarını taşımaktadır.

Berat Kandili’nin önemini artıran ve Müslümanları bu mübarek gecede namaza, zikre ve istiğfara, gündüz ise oruca sevk eden birçok neden bulunmaktır. Peygamberimizden (sav) bildirilen hadiste bu ayın kendisine ait olduğu ve bu ayda kendisinin şefaat eden olarak tayin edildiğini bildiren rivayetler bulunmaktadır. Berat gecesi insanların bir sonraki yıla kadar rızıklarının, ecellerinin ve kaderlerinin yazıldığı gece olarak kabul edilmektedir.

İbni Abbas’tan rivayet edildiğine göre Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandili gecesinde, bu geceden gelecek seneye kadar meydana gelecek olan olayların hepsini melekler deftere yazarlar. Bu defterde herkesin ayrı ayrı rızkı, eceli ve doğumu belirlenir ve takdir olunur. Bu gece yapılan dualarla Müslümanlar kendi başlarına gelecek musibetleri defetmek, bağışlanma dilemek ve böylelikle haklarındaki hükmü dua ile değiştirmek isterler.

Mübarek Berat Kandili gecesi rızıkla ilgili defterler Mikail as’a, dünyada sel, deprem, afet ve savaşlarla ilgili defter Cebrail as’a, amellerle ilgili defterler İsrafil as’a ve ölümle ilgili defterler de Azrail as’a verildiği rivayet edilir. Fahreddin er-Razi"nin görüşüne göre bu defterler Berat Kandili gecesi düzenlemeye açıktır. Bu düzenleme Ramazan gecesi içinde olan Kadir Gecesi’ne kadar açık kalır.

Kadir gecesine kadar af ve bağış kapıları açık kalır ve bu yüzden Ramazan ayı tövbe ve istiğfar ayı olarak bilinmektedir. Müslümanların bu günleri ihya etmeleri, geçmiş hatalarına dönmemeleri ve geçmiş hatalardan Allah’a sığınmaları için vesile sayılmıştır. İnananların geçmiş günahlarından beraat etmeleri ve gelecekte kendileri hakkında yazılan musibetleri defetmeleri anlamında beraat gecesi adıyla anılmıştır.