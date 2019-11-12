Zverev, Nadal’ı 2-0 mağlup etti

Andre Agassi Grubu’nda Alman Zverev, İspanyol Nadal’ı 2-0 mağlup etti.

12 Kasım 2019, Salı 09:44
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Zverev, Nadal’ı 2-0 mağlup etti

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri’nin 2. gününde Alexander Zverev, Rafael Nadal’ı 2-0 yendi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen turnuvadaki Andre Agassi Grubu maçında, 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal ile 7 numaralı seribaşı Alexander Zverev karşılaştı.

Organizasyona unvanını korumaya gelen Alman Zverev, İspanyol Nadal’ı 1 saat 24 dakika sonunda 2-0 (6-2, 6-4) mağlup etti.

Turnuvanın 3. gününde Roger Federer-Matteo Berrettini ve Novak Djokovic-Dominic Thiem maçları oynanacak.

AA

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