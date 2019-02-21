Zula Süper Lig’de derbi heyecanı başlıyor. İlk hafta aldığı 2 galibiyet ile lige motivasyonu yüksek başlayan 1907 Fenerbahçe, ilk hafta 1 galibiyet 1 beraberlik alan ezeli rakibi Galatasaray Espor ile karşı karşıya gelecek.

Zula Süper Lig’de derbi heyecanı başlıyor. İlk hafta aldığı 2 galibiyet ile lige motivasyonu yüksek başlayan 1907 Fenerbahçe, ilk hafta 1 galibiyet 1 beraberlik alan ezeli rakibi Galatasaray Espor ile karşı karşıya gelecek.

İkili, Zula arenası kurulduğundan itibaren birbirleriyle 9 defa karşı karşıya geldi. Oynanan 9 maçtan 7’sini Galatasaray Espor kazanırken, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Ligin başlangıcında 2 galibiyet alan 1907 Fenerbahçe bu şanssızlığı kırıp Galatasaray Espor karşısında galibiyet alarak puan farkını açmak isterken, Galatasaray Espor takım kaptanı ise maç öncesi “Derbi maçında değişen bir şey olmayacak. Taraftarlarımız için 1907 Fenerbahçe’yi yeneceğiz!” diyerek kendilerinden emin bir cümle kullandı. (Playerbros)



