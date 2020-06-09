Zula ile Anzu arasında işbirliği

Genç kitleye ulaşılmasında en önemli mecra haline gelen dijital oyun alanında önemli bir iş birliğine imza atıldı. Türkiye’de ve dünyada 28 milyon oyuncuya sahip yerli yapım oyun Zula ve dünyanın en gelişmiş oyun içi reklam platformu Anzu arasındaki iş birliği, markalara genç hedef kitleye ulaşmalarında önemli bir alan açıyor.

Türkiye’nin en sevilen MMOFPS oyunu Zula, Türkiye oyun endüstrisinde bir ilke daha imza atarak oyun içi reklam platformu Anzu.io ile el sıkıştı. İki büyük şirketin anlaşması, Türkiye’de ve dünyada toplam 28 milyon oyuncusu bulunan Zula oyunu içine dinamik ve kişiselleştirilmiş reklamların taşınması ile markalara her zaman ulaşmak istedikleri hedef kitlelerine erişmek için yeni bir yöntem sunacak.

Pandemi döneminde güvenli sosyalleşmek isteyenlerin adresi dijital oyunlar oldu

Son yıllarda giderek artan bir ivmeyle büyüyen dijital oyun sektörü, özellikle genç hedef kitleye ulaşmak için en önemli alan haline geldi. Dünyanın içinden geçtiği pandemi döneminde dijital oyunlara olan ilgi büyük artış gösterirken, oyunlar genç kitle başta olmak üzere her yaş grubu için stres atmanın ve güvenli sosyalleşmenin en önemli alanı olarak öne çıktı. Bu durum, InGame Group tarafından geliştirilen sevilen yerli yapım oyun Zula’nın istatistiklerine de yansıdı. Zula’nın günlük aktif kullanıcı sayısı %20 yükselirken, günlük ortalama 60 dakikaya yakın olan oyun oynama süresi ise %17 oranında attı.

InGame Group kurucu ortağı ve CEO’su Burak Gözalan, Anzu ile yaptıkları ortaklığa ilişkin değerlendirmesinde Anzu ile iş birliklerinin dünya standartlarında markaların reklamlarını, oyun deneyimlerini bozmadan 28 milyondan fazla oyuncuya getirmelerine olanak tanıdığını kaydetti.

Burak Gözalan, “Artık pazarlamada genç kuşağa ulaşmak için en önemli mecra haline gelen oyun alanı, markalar için büyük fırsatlar barındırıyor. Genç kuşağın eğlence anlayışı değişiyor, dönüşüyor. Klasik eğlencelerle ilgilenmiyor, oyunlarla hem eğleniyor, hem de sosyalleşiyorlar. Bu nedenle hedef kitlesi genç yaş grubu olan markalar için bu mecra henüz yeterince değerlendirilmeyen ve fırsatlarla dolu bir alan. Dinamik ve sürekli gelişime açık bir şirket olarak markalara bu anlaşmayla önemli bir alan açmış oluyoruz. Biz ücretsiz oynanan bir oyunuz. Bu, oyuncularımızın finansal bir yük almalarını istemeden onlara olağanüstü bir deneyim sağlamamız için bize güvenmeleri anlamına geliyor. Anzu bize herhangi bir ödün vermeksizin dikkate değer gelir elde etmemizi sağlayan bir yöntem veriyor. Bu, hem bizim için, hem de oyuncularımız için bir kazanç olacak” diye konuştu.

Markalara doğrudan hedef kitleye ulaşmaları için önemli bir kapı açıyor

Zula’nın, dijital reklamları programatik satınalma yöntemiyle doğrudan oyun içerisindeki billboard, tabela gibi alanlara yerleştiren bir teknoloji sunan Anzu ile hayata geçirdiği iş birliği sonucu, Zula oyunun haritalarına billboard ve ilan şeklinde reklam alanları yerleştirilecek.

Bu teknolojiyle oyundaki gerçeklik hissi artırılırken, oyuncuya özel kişiselleştirilmiş reklamlarla, markalara doğrudan hedef kitleyle bağlantı kurmaları için önemli bir kapı açılıyor. 32 milyonu aşkın oyuncusuyla Türk oyun pazarı, reklam verenler için çok büyük bir fırsat oluşturuyor. Zula – Anzu ortaklığı ile markalar ilk kez, Türk oyun pazarının çok büyük bir kısmını içeren Zula’nın oyuncu kitlesiyle bağlantı kurma ve erişimi giderek zorlaşan genç yaş grubuna, ulaşabilecekleri en doğru alan olan oyun içinde ulaşma şansı bulacak.