Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirleri destekleyici çalışmalar yapan ve Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 14 Kuralı daha ilk günlerde Zula haritalarına yerleştiren yerli oyun firması InGame Group, oyun severler için süreci daha keyifli hale getirecek “#EvdeKal Evde Kazan etkinliklerini başlattı.

Dijital oyunlara olan ilginin arttığı bu süreçte ağırlıklı olarak genç yaş grubundan oluşan oyuncuların evde kalma sürecini destekleyici nitelikte olması amaçlanan “Zula “#EvdeKal Evde Kazan” etkinlikleri, çok çeşitli başlıklar altında ve ödüllü karşılaşmalar şeklinde düzenleniyor.

Bu kapsamda, evde kalma süreci boyunca her gün bireysel etkinlikler, her hafta nakit ödüllü turnuvalar düzenlenirken, rekabet modunda günlük, haftalık ve aylık ödüller ve haritanın en iyileri için oyuncu ekipmanı ödülleri verilecek.

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Toplam 250 bin TL tutarında ödüllerle zenginleştirilen etkinlikler ve ayrıntıları başlıklar halinde şöyle;

Haftalık Takım Ölüm Maçı

Paycell sponsorluğunda, 128 takımlık bir Takım Ölüm Maçı turnuvası düzenlenecek. Haftalık 7.500 TL ve toplamda 30.000 TL’lik ödülün dağıtılacağı turnuvada, nakit para ödülüne ek olarak milyonlarca Zula Altını ve oyun içi eşya da dağıtılacak.

Eti Maximus Rekabet Etkinliği

Rekabet modunda, günün, haftanın ve ayın en çok rekabet maçı kazanan 7 oyuncusuna ödül dağıtılacak. En çok galibiyeti alan oyuncuya, binlerce lira değerinde oyuncu seti, yüz binlerce Zula Altını, milyonlarca Zula Parası ve oyun içi eşya hediye edilecek. İlk ona giren diğer oyunculara ise klavye, mouse ve kulaklıktan oluşan bir set ve yüzbinlerce Zula Altını değerinde oyun içi eşya verilecek.

Zula All-Star Etkinliği

Zula Süper Lig’deki tüm oyuncular ve kadın oyuncuların canlı yayında kozlarını paylacağı bu etkinlikte, “Kankaların Mücadelesi”, “Sıkıysa Vur” ve “Kadınlar Turnuvası” olmak üzere 3 farklı konsept olacak. Kankaların Mücadelesi başlığında, Süper Lig’deki oyuncuların ikili takımlar halinde diğer takımlara karşı mücadele ettiği bu turnuvada kazanan kankalar, Akıllı telefon ödülü kazanacak. Sıkıysa Vur turnuvasında rakiplerini eleyip şampiyon olan oyuncu, oyuncu ekipmanlarının sahibi olurken, 2.000.000 Zula Altını ödül havuzuna sahip Kadınlar Turnuvası’nda MVP seçilen oyuncular da ayrıca ödüllendirilecek.

Haritanın Kralları Etkinliği

Zula içinde yer alan 23 haritada en çok maç kazanan 23 oyuncuya, Gaming Kulaklık, Mouse, yüzbinlerce Zula Altını ve Zula Parası, efsanevi deste ve silahlar hediye edilecek.

İninal Turnuvası

128 Takımlık bu turnuvada 5.000 TL para ödülü ile 1.000.000 Zula Altını ödülü dağıtıyor.