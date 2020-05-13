Zula All Star 2020 şampiyonları belli oldu

Yaklaşık 3 hafta boyunca birbirinden rekabet dolu karşılaşmalara ve etkinliklere ev sahipliği yapan Zula All Star 2020 etkinliğinde şampiyonlar belli oldu. Sıkıysa Vur, 2V2 Kankalar Yarışıyor, Kadınlar Turnuvası ve 1V1 gibi farklı turnuvaların yer aldığı etkinlik sona erdi.

Etkinlikteki en beklen turnuvalardan biri olan 1v1 turnuvasına damgasını vuran isim Çamlıca Espor ekibinden Mehmet “Always” Örskıran oldu. Always, Kadınlar Turnuvası’nın haricindeki Sıkıysa Vur, 2V2 Kankalar Yarışıyor ve 1v1 turnuvalarında birinciliğe ulaştı. 2V2 Kankalar Yarışıyor’da ise Always, 1907 Fenerbahçe ekibinde yer alan Alafan ile birinci oldu.

Kadınlar Turnuvası’nda ise şampiyonluğa Mod-Z Esports ulaştı. Mod-Z Esports Kadınlar takımını fastPay Wildcats ve İstanbul Espor takip etti.

PlayerBros