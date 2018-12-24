Ligde 2 Aralık'ta oynanan Adıyaman 1954 karşılaşmasından önce hafta içinde taraftarla birlikte tribün kampanyası düzenleyip Atatürk Stadı'na 10 bine yakın seyirci çeken yeşil-kırmızılılar, bu kez hedefi 15 bin kişi olarak belirledi. Maça yaklaşık 1 ay kala kampanyanın startını veren Kaf-Kaf, 25 TL'den hatıra biletleri bastırıp satışına başladı. Biletlerin üzerinde, "Zor günde oradaydım. Yönetimi, futbolcusu, çalışanı ve taraftarıyla destek zamanı. Takımına sırt çevirmeyip her şartta Karşıyaka Spor Kulübü'ne destek vermekten çekinmeyen yeşil-kırmızı sevdalılarının nişanesi olan bu bilet, sahibi tarafından gururla saklanacaktır" sözleri basıldı.

Hatıra biletleri için afişler hazırlatıp ilçedeki iş yerlerine astırmaya başlayan Karşıyaka'nın tribün kampanyasıyla ilgili hazırlattığı özel videoda da, "Karşıyakalı olmak başkaldırıdır. Yağcılığa, hırsızlığı, boyun eğmeye karşıdır. Tam 106 yıl önce olduğu gibi sen de şimdi başkaldır. Takımının zor gününde ona karşıdan bakma, yanında ol. Başka Karşıyaka yok, semtinin başka takımı da. 20 Ocak 2019'da Van maçında, 'Oradaydım' diyebilmek için biletini al. Takımına sahip çık" ifadeleri yer aldı.

Satılan hatıra biletlerinden elde edilecek tüm gelirin takıma dağıtılacağını söyleyen Başkan Vekili Gökhan Şensan, "Grubumuzdaki birçok takımda paralarını tahsil edemeyen futbolcular toplu olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruyor. Bizde arma sevdasıyla oynayan futbolcularımızın hiçbiri bu yolu seçmedi. Takıma 300 bin TL civarında ödeme yapmamız gerekiyor. Bu ödemeyi taraftarımızın desteğiyle yapacağız" dedi.

2 YIL ÖNCE DE DÜZENLENDİ

Karşıyaka'da taraftarlar, 2 yıl önce 19 Aralık Dünya Karşıyakalalılar Günü'ne denk gelen Menemenspor maçında da hatıra bileti kampanyası yapmıştı. O dönem 100 TL'den satışa çıkarılan biletlerden Karşıyaka Belediyesi, bin tane aldı. Yeşil-kırmızılı yönetim, Van Büyükşehir Belediyespor mücadelesi öncesi düzenlenen bilet kampanyasında belediyeler, kurumlar ve derneklerden destek bekliyor.