Zoom uygulamasında 500 bin kullanıcısının bilgileri çalındı!

Corona virüs salgını ile birlikte uzaktan eğitim başta olmak üzere video konferans alanında en çok kullanılan uygulamalardan biri haline gelen Zoom'da yüzbinlerce kullanıcının bilgisinin 'dark web'te satışa sunulduğu ortaya çıktı. Zoom ile ilgili olarak son dönemde ardı ardına gelen güvenlik uyarılarının ardından ortaya çıkan bu veri güvenliği skandalından uygulamayı kullanan çok sayıda okul ve şirketin etkilendiği belirtildi.

Siber güvenlik kuruluşu Cyble, bir hacker grubu tarafından ele geçirilen 530 binden fazla Zoom kullanıcısına ait hesap bilgilerini 'dark web'de ve hacker forumlarında yayınlayarak, satıldığını duyurdu.

Hesap başına ortalama 0.0020 dolara satışa sunulan bilgiler arasında, Zoom kullanıcılarının e-posta adresleri, şifreleri, güvenlik anahtarları ile kişisel toplantı URL'leri de yer aldığı görüldü. Siber güvenlik kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, satışa sunulan hesaplar arasında Vermont Üniversitesi, Colorado Üniversitesi, Florida Üniversitesi gibi eğitim kurumlarının yanısıra Chase ve Citibank gibi finans şirketlerinin Zoom hesap bilgilerinin olduğuna dikkat çekildi.

Uzmanlar, kimlik bilgisi doldurma saldırılarından etkilenen kullanıcıları acil olarak Zoom hesaplarının şifresini değiştirmeleri gerektiğini belirtti.