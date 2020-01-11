Zonguldak Kömürsporlu futbolcular formalarını sahaya bıraktı

Son günlerde maddi imkansızlıklar içinde olan Zonguldak Kömürspor’un futbolcuları alacakları ödenmediği için Manisa Futbol Kulübü maçı sonrasında formalarını sahada bırakarak soyunma odasına gitti.

11 Ocak 2020, Cumartesi 19:21 Son Güncelleme:
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Zonguldak Kömürsporlu futbolcular formalarını sahaya bıraktı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, bugün sahasında ikinci yarının açılış maçında Manisa FK ile 2-2 berabere kaldı.

Sezon başından buyana kadar paraları alamayan futbolcular şehrin ileri gelenlerinden göremedikleri destek nedeniyle formalarını çıkarıp ortaya sahaya bıraktı. Kırmızı-lacivertli futbolcuların bu hareketi ise tribünlerden büyük alkış aldı.

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