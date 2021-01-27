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Zonguldak Kömürspor - İnegölspor maç sonucu: 2-1

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında İnegölspor'u 2-1 yendi.

27 Ocak 2021, Çarşamba 18:10 Son Güncelleme:
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Zonguldak Kömürspor - İnegölspor maç sonucu: 2-1

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında İnegölspor'u 2-1 yendi.

STAT: Devrek

HAKEMLER: Alpaslan Şen (xx), Erhan Gündoğdu (xx), Ali Rıza Öztürk (xx)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xxx) - Hakan (xx), Berkan (xx), Serbay (x)(Dk.12 Yılmaz xx), Emre (xxx), Aykut Emre (xx), Batuhan (xx)(Dk. 78 Neşet x), Hüseyin (xx), Ahmet Hakan (xxx)(Dk. 83 Oktay x), İhsan Furkan (xxx), Haluk (xx)

İNEGÖLSPOR: Gökhan (xx) - Fatih (x)(Dk. 46 Erdem x), Gökhan (xx), Metin (xxx), Selimcan (xx)(Dk. 82 Emir x), Abdülkadir (xx), Caner (xx), Oğuz (x), Ogün (x)(Dk. 46 Bilal x), Ali (x)(Dk. 75. Ahmet Hakan x), Erdi Can (x)(Dk. 46 Samet xx)

SARI KARTLAR: Aykut Emre, Hüseyin, Berkan, Neşet, Furkan, Yılmaz (Zonguldak Kömürspor) - Caner, Samet (İnegölspor)

GOLLER: Dk. 42 Ahmet Hakan, Dk. 80 Emre (Zonguldak Kömürspor) - Dk. 70 Abdulkadir (İnegölspor)

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