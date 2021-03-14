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Zonguldak Kömürspor - Hekimoğlu Trabzon maç sonucu: 0-1

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Hekimoğlu Trabzon'a 1-0 mağlup oldu.

14 Mart 2021, Pazar 17:07 Son Güncelleme:
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Zonguldak Kömürspor - Hekimoğlu Trabzon maç sonucu: 0-1

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Hekimoğlu Trabzon'a 1-0 mağlup oldu.

STAT: Devrek

HAKEMLER: Fevzi Erdem (xx), Murat Güçlü (xx), Mücahid Adem Çelebi (xx)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Yüksel (xx) - Muhammet (xx), Neşet (x) (Dk. 80 Hüseyin), Emre (x), Ahmet Hakan (x) (Dk.59 İhsan Furkan x), Hakan (xx), İlker (xx), Aykut Emre (x), Oktay (x) (Dk.59 Atalay x), Enes (xx), Tezcan (xx)

HEKİMOĞLU TRABZON: Emre (xx) - Uğur (xx), Samet (xx) (Dk.89 Eray), Serkan (xx), Burhan (x) (Dk.59 Salih x), Halil (x) (Dk.77 Sefa x), Ali (xxx), Yasin (xx), Bahadır (xx), Oğuz (xx), Batuhan (xx) (Dk.89 Mücahit)

GOLLER: Dk. 18 Ali (Hekimoğlu Trabzon)

SARI KARTLAR: İlker, Aykut Emre, Muhammet (Zonguldak Kömürspor) - Batuhan, Mücahit (Hekimoğlu Trabzon)

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)

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