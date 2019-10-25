Los Angeles Galaxy'deki sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan İsveçli süperstar Zlatan Ibrahimovic, MLS play-off turu yarı finalinde Los Angeles FC'ye 5-3 mağlup oldukları karşılaşmayla bu sezon takımındaki son maçına çıktı. 55'inci dakikada fileleri havalandırmasına rağmen mağlubiyete engel olamayan 38 yaşındaki golcünün mücadele sonrasında yaptığı bir hareketse olay yarattı.

Dünyaca ünlü santrfor, karşılaşma sonrası kendisine doğru yaklaşan ve yüzünü maskeyle gizleyen bir rakip takım tarafına cinsel organını tutarak karşılık verdi. Takımıyla yollarını ayırması beklenen ve Napoli'ye transferi gündemde olan golcü futbolcu, böylece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki macerasını skandal bir hareketle sonlandırmış oldu. İşte o anlar:

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler