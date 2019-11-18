Zlatan Ibrahimovic fiyatını açıkladı

İlerlemiş yaşına rağmen oynadığı futbolla ve çarpıcı yorumlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Zlatan İbrahimovic, yaklaşık 18 ay formasını giydiği ABD ekibi LA Galaxy’den ayrılacağını açıklamıştı.

38 yaşındaki yıldızın bir sonraki durağının neresi olacağı merak konusu olurken, İbrahimovic’in uzun yıllar oynadığı İtalya’daki kulüplerin, onun için sıraya girdiği öğrenildi. Galaxy’de 58 maçta 52 gole imzasını atan İbra, eski kulübü Milan’ın yanı sıra Roma, Napoli, Bologna ve Fiorentina’nın istediği konuşuluyor.

Birçok ekiple temasta

Avrupa’daki başka ülkelerin takımlarıyla da menaceri üzerinden temasta olduğu öne sürülen İsveçli forvetin, İtalyan ekiplerinden istediği rakam ortaya çıktı. İngiliz gazetesi Daily Mail’deki habere göre İbra, İtalyan takımlarından aylık 900 bin Euro talep ettiği gelen haberler arasında yer alıyor.