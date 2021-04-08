Zlatan Ibrahimovic, film yıldızı oluyor
İsveç'in ve Milan'ın yıldız futbolcusu hünerlerini bu kez de beyaz perdede gösterecek. Ibrahimovic, gelecek yıl gösterime girmesi planlanan "Asterix ve Obelix: İpek Yolu" filminde rol alacağını duyurdu. Yıldız futbolcu, filmde "Antirüs" kararkterine can verecek. Dünyaca ünlü Fransız futbolcu Zinedine Zidane da 2008 yılında gösterime giren "Asterix Olimpiyat Oyunları'nda" adlı bir başka Asterix filminde rol almıştı.
İsveç'in yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, beyaz perdeye adım atmaya hazırlanıyor.
39 yaşındaki futbolcu, "Asterix ve Obelix: İpek Yolu" filminde rol alacak. Filmde "Antirüs" karakterini canlandıracak olan Ibrahiovic, bunu kişisel twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Filmin gelecek yıl vizyona girmesi bekleniyor.
Zidane da oynamıştı
Bu film, futbol dünyasının Asterix ve Obelix ile ilk buluşması değil. Dünyaca ünlü Fransız futbolcu Zinedine Zidane de 2008 yılında gösterime giren "Asterix Olimpiyat Oyunları'nda" filminde rol almıştı. Öte yandan bu filmde eski NBA yıldızı Tony Parker da oynamıştı.
https://twitter.com/Ibra_official/status/1380142225267494913