Zlatan Ibrahimovic, film yıldızı oluyor

İsveç'in yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, beyaz perdeye adım atmaya hazırlanıyor.

39 yaşındaki futbolcu, "Asterix ve Obelix: İpek Yolu" filminde rol alacak. Filmde "Antirüs" karakterini canlandıracak olan Ibrahiovic, bunu kişisel twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Filmin gelecek yıl vizyona girmesi bekleniyor.

Zidane da oynamıştı

Bu film, futbol dünyasının Asterix ve Obelix ile ilk buluşması değil. Dünyaca ünlü Fransız futbolcu Zinedine Zidane de 2008 yılında gösterime giren "Asterix Olimpiyat Oyunları'nda" filminde rol almıştı. Öte yandan bu filmde eski NBA yıldızı Tony Parker da oynamıştı.











