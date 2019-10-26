Zlatan Ibrahimovic: Ben gidersem MLS unutulur

İsveçli süperstar Zlatan Ibrahimovic, yaptığı açıklamalarla yine gündeme damga vurdu.

Ibrahimovic’in formasını giydiği LA Galaxy, Play-Off yarı finalinde Los Angeles FC ile karşı karşıya geldi. Ibra 1 gol atsa da takımı 5-3 kaybederek elendi. Tecrübeli forvet, mücadelenin ardından geleceğiyle ilgili konuştu.

Ibrahimovic, “Sözleşmemde 2 ay kaldı. Neler olacağını göreceğiz. Henüz karar vermedim ama konu para değil. Eğer kalırsam, bu MLS (ABD futbol ligi) için iyi olur çünkü tüm dünya burayı izlemeye devam eder. Eğer ayrılırsam, kimse MLS’nin ne olduğunu hatırlamaz” ifadelerini kullandı!

38 yaşındaki oyuncu, 23 Mart 2018’de imza attığı LA Galaxy ile 58 maça çıkıp, 53 gol attı ve 15 asist yaptı.

Ibrahimovic, Avrupa’nın dev kulüplerini hâlâ cezbediyor. Napoli Başkanı De Laurentiis, yaptığı son açıklamada, “Onunla arkadaşız. Zlatan’ı Napoli formasıyla görmeyi çok isterim” dedi. İsveçli yıldızın eski takımı Milan da Ibra için devrede.