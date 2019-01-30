Ziya Erdal: Kasımpaşa önemli bir rakip

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 20'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman önce düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra ısınma hareketleri yaptı. Son olarak kırmızı beyazlı takım kondisyon hareketleri ile devam etti.

'KASIMPAŞA ÖNEMLİ BİR RAKİP'

İdman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli kaptanı Ziya Erdal, zor bir deplasmana gideceklerini belirterek, "Zor bir maç ve zor bir müsabaka. Kasımpaşa'da belki son haftalarda istediği o galibiyet serisini yakalayamadı. İkinci yarıya iyi başlayamadılar. Belki biz de pek iyi istediğimiz gibi başlayamadık. Trabzonspor maçında özellikle 75 dakika çok iyi bir oyun sergiledik. Akabinde hemen golü yememiz biraz moralimizi düşürdü. Tabi o maç bitti, geride kaldı. Kasımpaşa bu ligin değerli bir takımı ve önemli bir rakip. Zor bir maç ve bu bilinçle gidiyoruz. Kesinlikle biz oraya puan için gidiyoruz. Bu 3 puan ya da 1 puan olur, inşallah taraftarımızı güldürürüz" dedi.

'ÖNEMLİ BİR OYUNCUYU, ROBİNHO'YU KAYBETTİK'

Takım içindeki uyum hakkında da konuşan Erdal, "Böyle bir sıkıntımız yok. Çok iyi bir ortamımız var. Giden arkadaşlarımız oldu. Belki çok önemli bir oyuncuyu, Robinho'yu kaybettik ama tabii ki onun yokluğunu dolduracak arkadaşlarımız gelecektir. Şu anki mevcut kadroda da zaten vardı. Yeni gelenler Fatih, Diabate ve talihsiz bir sakatlık yaşayan Hugo geldi. İnşallah o da en kısa zamanda sahalara döner. Takım içindeki ortam gayet güzel. İnşallah ligi iyi bir yerde bitiririz" diye konuştu.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS (DHA)