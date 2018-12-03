Zirvedeki isim Aytaç Kara haftaya yok

Bursaspor'da vazgeçilmezi Aytaç Kara, önümüzdeki hafta cezası sebebiyle forma giyemeyecek olmanın üzüntüsünü yaşıyor. Bin 239 dakika ile, Bursaspor'un en uzun forma giyen futbolcusu olan Kara, önümüzdeki hafta oynanacak olan Antalyaspor maçında cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig'in 14 haftası geride kalırken Bursaspor 19 puan topladı. Teknik direktör Samet Aybaba'nın en güvendiği isim ise son 8 maçta Aytaç Kara oldu. Erzurumspor maçından önce Ertuğrul Ersoy ve Barış Yardımcı, takımın en çok forma şansı bulan isimleriydi. Ertuğrul'un cezası sebebiyle oynayamaması, Barış Yardımcı'nın da ilk 45 dakika sonrası oyundan alınması, zirveye Aytaç Kara'yı çıkardı.

Başarılı futbolcu, bin 239 dakika ile, Samet Aybaba'nın en çok süre verdiği isim oldu. Aytaç'ı, bin 216 dakika ile Barış, bin 170 dakika ile de Ertuğrul takip etti. Ancak Aytaç Kara, önümüzdeki hafta oynanacak olan Antalyaspor maçında cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

İHA