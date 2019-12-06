Zirvede kar var

Lider Sivasspor, Süper Lig’in 14. haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Yapılan antrenmanda futbolcuların neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Teknik direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları nezaretinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman açma germe çalışmaları ile devam etti.

Daha sonra dar alanda 5’e2 top kapma çalışması yapan Yiğidolar, çift kale maçla antrenmanını tamamladı. dmanda futbolcuların neşeli oldukları görülürken, futbolcular zaman zaman takım arkadaşları ile kartopu oynadı.