Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının programı belli oldu.

03 Ocak 2020, Cuma 16:41 Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının programı belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da yer aldığı maçların ilk ayağı 14-15-16 Ocak, rövanşı ise 21-22-23 Ocak 2020 tarihleri arasında oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 1. maçları

14 Ocak Salı

16:00 Başakşehir - Kırklarelispor

18:30 Sivasspor - Yeni Malatyaspor

20:30 Kayserispor - Fenerbahçe

15 Ocak Çarşamba

16:00 Alanyaspor - Kasımpaşa

18:30 BB Erzurumspor - Beşiktaş

20:30 Ç.Rizespor - Galatasaray

16 Ocak Perşembe

18:00 Antalyaspor - Göztepe

20:30 Trabzonspor - Denizlispor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 2. maçları

21 Ocak Salı

14:00 Kırklareli - Başakşehir

20:30 Fenerbahçe - Kayserispor

22 Ocak Çarşamba

14:00 Kasımpaşa - Alanyaspor

17:00 Göztepe - Antalyaspor

20:30 Beşiktaş - BB Erzurumspor

23 Ocak Perşembe

14:00 Yeni Malatyaspor - Sivasspor

17:00 Denizlispor - Trabzonspor

20:30 Galatasaray - Ç.Rizespor

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