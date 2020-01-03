Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının programı belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da yer aldığı maçların ilk ayağı 14-15-16 Ocak, rövanşı ise 21-22-23 Ocak 2020 tarihleri arasında oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 1. maçları

14 Ocak Salı

16:00 Başakşehir - Kırklarelispor

18:30 Sivasspor - Yeni Malatyaspor

20:30 Kayserispor - Fenerbahçe

15 Ocak Çarşamba

16:00 Alanyaspor - Kasımpaşa

18:30 BB Erzurumspor - Beşiktaş

20:30 Ç.Rizespor - Galatasaray

16 Ocak Perşembe

18:00 Antalyaspor - Göztepe

20:30 Trabzonspor - Denizlispor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 2. maçları

21 Ocak Salı

14:00 Kırklareli - Başakşehir

20:30 Fenerbahçe - Kayserispor

22 Ocak Çarşamba

14:00 Kasımpaşa - Alanyaspor

17:00 Göztepe - Antalyaspor

20:30 Beşiktaş - BB Erzurumspor

23 Ocak Perşembe

14:00 Yeni Malatyaspor - Sivasspor

17:00 Denizlispor - Trabzonspor

20:30 Galatasaray - Ç.Rizespor

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