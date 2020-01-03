Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının programı belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da yer aldığı maçların ilk ayağı 14-15-16 Ocak, rövanşı ise 21-22-23 Ocak 2020 tarihleri arasında oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 1. maçları
14 Ocak Salı
16:00 Başakşehir - Kırklarelispor
18:30 Sivasspor - Yeni Malatyaspor
20:30 Kayserispor - Fenerbahçe
15 Ocak Çarşamba
16:00 Alanyaspor - Kasımpaşa
18:30 BB Erzurumspor - Beşiktaş
20:30 Ç.Rizespor - Galatasaray
16 Ocak Perşembe
18:00 Antalyaspor - Göztepe
20:30 Trabzonspor - Denizlispor
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 2. maçları
21 Ocak Salı
14:00 Kırklareli - Başakşehir
20:30 Fenerbahçe - Kayserispor
22 Ocak Çarşamba
14:00 Kasımpaşa - Alanyaspor
17:00 Göztepe - Antalyaspor
20:30 Beşiktaş - BB Erzurumspor
23 Ocak Perşembe
14:00 Yeni Malatyaspor - Sivasspor
17:00 Denizlispor - Trabzonspor
20:30 Galatasaray - Ç.Rizespor
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