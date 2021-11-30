30. dakikada Kerem Şen, sağ çaprazdan ceza sahasına sarktı ve yerden sert vuruşu kalecide kaldı.

37. dakikada Ozan Karabacak, yaklaşık 30 metreden vurduğu top ağlarla buluştu. 0-1

40. dakikada Tim Matavz, sol kanattan yapılan ortaya çok zayıf bir kafa vuruşu yaptı ve top auta gitti.

65. dakikada Elton Acolatse’nin pasına ceza sahası yayında tekte vuran Massimo Bruno, kaleciyi geçemedi.

70. dakikada Uğur Kaan Yıldız, sağ çaprazdan kaleyi denedi. Top direğe çarparak auta gitti.

81. dakikada Onur Atasayar, Uğur Kaan Yıldız’ın pasında boş kaleyi topu yuvarladı. 1-1

93. dakikada Elton Acolatse, kaleci Bekir Demircan’dan kurtardığı topu kaleye yolladı. Kırşehir defansı topun ağlarla buluşmasını engelledi.

103. dakikada Elton Acolatse’nin pasında kale önünde topla buluşan Batuhan Kör, boş kaleye meşin yuvarlağı yolladı. 2-1

İHA