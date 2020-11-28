Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nın 5. eleme turu kura çekimi İstanbul’da gerçekleştirildi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen kura çekimine, TFF yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop, maç planlama müdürü Besim Yalçın ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas katıldı. Altıntop, salgın şartlarının zorluğuna değinerek, "Bu şartları herkesin kabul ettiğine inanıyorum. Futbolun birleştiriciliğini, güzelliğini bu dönemde de görüyoruz. İnşallah bir dahaki turda kulüp temsilcileri de burada olur" dedi.

Toplamda 32 takım...

Kupanın 5. turunda 4. turdan yükselen 26 takım ile geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Avrupa Kupaları’na katılım hakkı kazanan Medipol Başakşehir, Beşiktaş , Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. Tek maç üzerinden oynanacak maçlarda rakiplerine üstünlük kuracak ekipler, tur atlayacak. 5. tur maçları 15-16-17 Aralık tarihlerinde seri başı takımların sahalarında oynanacak.

5.Tur

Sivasspor-Giresunspor

Kasımpaşa-Muğlaspor

Y.Malatyaspor-H.Trabzon

BB Erzurumspor-E.Erokspor

Antalyaspor-Boluspor

Konyaspor-Altınordu

Trabzonspor-A.Demirspor

Ç.Rizespor-Eskişehirspor

Beşiktaş-T.İdmanyurdu

Galatasaray-D.Gençlerbirliği

Alanyaspor-Adanaspor

Göztepe-Bursaspor

Fenerbahçe -Karacabey Bld.

Gençlerbirliği-Tuzlaspor

Gaziantep FK-Kocaelispor

Başakşehir-Turgutluspor