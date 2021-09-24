Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 3-1

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası’nda Ziraat Bankkart ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi’ndeki mücadelenin ilk setini 25-22 kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor karşısında daha sonraki setleri 26-24, 25-17 ve 25-21 alan Ziraat Bankkart müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.
Turnuva yarın saat 14.30’daki Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve saat 16.30’daki Arkas Spor-Ziraat Bankkart maçlarıyla tamamlanacak.
Organizasyonda ilk 2 maçını kazanan Arkas Spor ile Ziraat Bankkart arasındaki mücadelede galip gelecek ekip, şampiyonluğa ulaşacak. (AA)