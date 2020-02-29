Ziraat Bankası-Arkasspor maç sonucu: 2-3

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 20. haftasında Arkasspor deplasmanda, Ziraat Bankası’nı 3-2 yendi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Erhan Alparslan
Ziraat Bankası: Muhammed Ertuğrul, Escobar, Halil İbrahim Yücel, Cristian, Raydel, Koray Şahin (Ümit Demir, Emin Gök, Berkay Bayraktar, Selim Demir, Cafer Kirkit, Yusuf Eken, Enes Atlı)
Arkasspor: Mert Matic, Burak Güngör, Blankenau, Mustafa Koç, Yiğit Gülmezoğlu, Adis Lagumdzija (Bravo, Caner Ergül, Muhammet Kaya, Mirza, Mustafa Cengiz)
Setler: 26-24, 14-25, 27-25, 18-25, 9-15
Süre: 144 dakika (34, 24, 42, 28, 17 )