Ziraat Bankası-Arkasspor maç sonucu: 2-3

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 20. haftasında Arkas Spor deplasmanda, Ziraat Bankası’nı 3-2 yendi.

29 Şubat 2020, Cumartesi 22:50 Son Güncelleme:
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Ziraat Bankası-Arkasspor maç sonucu: 2-3

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 20. haftasında Arkasspor deplasmanda, Ziraat Bankası’nı 3-2 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Erhan Alparslan

Ziraat Bankası: Muhammed Ertuğrul, Escobar, Halil İbrahim Yücel, Cristian, Raydel, Koray Şahin (Ümit Demir, Emin Gök, Berkay Bayraktar, Selim Demir, Cafer Kirkit, Yusuf Eken, Enes Atlı)

Arkasspor: Mert Matic, Burak Güngör, Blankenau, Mustafa Koç, Yiğit Gülmezoğlu, Adis Lagumdzija (Bravo, Caner Ergül, Muhammet Kaya, Mirza, Mustafa Cengiz)

Setler: 26-24, 14-25, 27-25, 18-25, 9-15

Süre: 144 dakika (34, 24, 42, 28, 17 )

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