Tekrar Real Madrid’in başına geçen Zinedine Zidane’ın, basın toplantısında giydiği kıyafet en az İspanyol devine gelişi kadar konuşuldu.

Paçaları kıvrılmış tarzda vücudunu saran bir kot, kısa bir ceket ve içine gömlek giyen Zidane’ın, özellikle kotuyla ilgili sosyal medyada birçok yorum yapıldı.

2016’daki imza töreninde tecrübeli çalıştırıcı, lacivert ceketinin yanı sıra birbiriyle son derece uyumlu bir kıyafet tercih etmişti.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Real Madrid'den Zidane'a tarihi bütçe! İşte o transfer listesi...

İşte sizler için seçtiğimiz bazı yorumlar;

★Zidane: Buradayım çünkü, yeni bir kota ihtiyacım var.

★ Bir delikanlının, Zidane bile olsa çorapsız kot giymesi kesinlikle suç sayılmalı.

★ Zidane’ın evine hırsız girdi ve eşinin bu kotu hariç, her şeyi çaldı.

★ Bu kotunun ardından hemen kovulmalı.

★ Eşinin kotuyla basın toplantısına gelmiş.

★ Yılların efsane Zidane’ı, kariyerini bu kotla adeta mahvetti.

2016’daki imza töreninde tecrübeli çalıştırıcı, lacivert ceketinin yanı sıra birbiriyle son derece uyumlu bir kıyafet tercih etmişti.