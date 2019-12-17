Zidane: Yarın en iyi oyunumuzu oynamalıyız

Real Madrid'in teknik patronu Zinedine Zidane, yarın Barcelona ile oynayacakları El Clasico öncesinde açıklamalarda bulundu. Fransız teknik adam maçı kazanmak için en iyi oyunlarını oynayacaklarını söyledi.

17 Aralık 2019, Salı 12:44
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Zidane: Yarın en iyi oyunumuzu oynamalıyız

İspanya La Liga'da El Clasico heyecanı yaşanıyor. 26 Ekim'de oynanacak olan dev maç güvenlik endişeleri nedeniyle 18 Aralık'a ertelenmişti.

Yarın oynanacak olan El Clasico öncesinde eflatun beyazlıların teknik adamı Zidane, basın toplantısı düzenledi.

Zidane şu açıklamaları yaptı:

Barcelona da bizim gibi iyi bir sezon geçiriyor. Önemli olan, sonucun ötesinde, 90 dakika boyunca gösterdiğimiz şey olacak. Yarın en iyi halimizi göstermeliyiz. Barca'nın harika bir takım olduğunu biliyoruz. Valverde, Real Madrid'de oynayabileceğini mükemmel bir şekilde gösteriyor.

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