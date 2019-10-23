Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında konuk ettiği İspanya’nın Real Madrid takımına 1-0 yenilerek, A Grubu’nda son sıraya geriledi. Bu sonuçla Galatasaray 1 puanda kalırken, Real Madrid puanını 4’e çıkardı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Real Madrid'in hocası Zidane, "Buradan 1-0'la çıkabilmek çok zordu ama kazanmayı başardık. Yine de kazandığımız için mutluyum, 3-0 da yapabilirdik bugün. Courtois kalitesine yakışan bir maç çıkardı. Bu kalitede bir kaleciye sahipseniz ondan zaten mükemmel maçlar çıkarmasını ve yıldızlaşmasını beklersiniz, doğal değil mi? Bugün çok iyi savunma yaptığımızı düşünüyorum, 1 gol bulduk, 3 yapmalıydık en az." diye konuştu.

Galibiyeti hak ettiklerini belirten Zidane, "Tam da gerektiği gibi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Galatasaray taraftarını da arkasına alarak bize sayısız problem çıkardı. Çok önemli bireysel oyuncuları var. Biz de şiddetli bir oyun yaşayıp çok pozisyona girip yapılması gerekenleri yaptık. Real Madrid gibi bir takımda her zaman baskıyı üzerinizde hissedersiniz ama çok çalışmaktan vazgeçmezseniz yola devam edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.