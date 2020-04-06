Brezilya futbolunun yaşayan efsanelerinden olan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Zico, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Neymar hakkında açıklamalarda bulundu.

Genç oyuncuya tavsiyelerde bulunan Zico, "Neymar'ı çok beğeniyorum. Oyun şekli inanılmaz. Ama futbol için yaşayan Cristiano Ronaldo ve Messi gibi daha profesyonel olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bu düşüncelerini Neymar'a da ilettiğini belirten Zico, "Neymar'ın dikkatini dağıtan çok fazla şey var. Son zamanlarda onunla konuştum ve daha profesyonel olmasını istedim" dedi.

Brezilyalı futbolcunun her şeye rağmen harika şeyler yapabileceğini düşünen Zico, "PSG'de iyi bir takıma sahipler. Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilirler. Bu sadece bir maçta değil turnuva boyunca göstereceği kaliteye bağlı olacak. Neymar, artık 28 yaşında ve daha fazla deneyime, olgunluğa sahip" ifadelerini kullandı.