Zeynep Sever Demirel yardıma doymuyor!

Mutlu evliliğinden iki kız annesi olan Demirel, Marmara Üniversitesi Hayvanları Koruma Kulübü yetkililerinden, kuru mama ihtiyacı olduğunu öğrendi.

Hemen yetkililerle irtibata geçen güzel yenge, kısa süre önce 300 kilogram bağışladığı kulübe bu kez de tam 200 kilogram mama gönderdi.

BAĞIŞI 500 KİLO OLDU

Demirel, geçtiğimiz günlerde de yine sokaktaki minik dostlarımız için 300 kilogramlık bağış yapmıştı.

İki çocuk annesi Zeynep Sever Demirel, Doğu'daki okullara da kırtasiye ve giyecek bağışı yapıyor.

(Milliyet)