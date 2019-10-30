Turkish Airlines EuroLeague'in 5. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, İsrail deplasmanında Maccabi FOX Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.

Zorlu bir süreçte, zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Fenerbahçe Beko'nun koçu Zeljko Obradovic, "Tel Aviv'de Maccabi'ye karşı oynamak hiçbir zaman kolay değil. Çok iyi bir atmosfere ve aynı zamanda iyi de bir takıma sahipler. Takım olarak içinde bulunduğumuz süreç düşünüldüğünde, reaksiyon göstermeye ve birlikte hareket etmeye hiçbir zaman olmadığı kadar ihtiyacımız var" dedi.