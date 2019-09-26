35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes'e 79-74 mağlup olan Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı rakibin kendilerinden daha iyi oynadığını belirterek, "Anadolu Efes’i tebrik ediyorum. Bizden daha iyi oynadılar. Özellikle üçüncü çeyrekte maçı kopardılar ve hak ettiler bu galibiyeti. Taraftara da teşekkür ederim, bizleri yalnız bırakmadılar. Sezonun ne kadar zor olacağına dair tabloyu bu maçta net olarak gördük." ifadelerini kullandı.