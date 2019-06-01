Zeljko Obradovic: 'İyi bir maç oynadık'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde TOFAŞ’ı 102-68 yenerek seride 1-0 öne geçtikleri ilk maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Obradovic, "İyi bir maç oynadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve taraftarımıza oluşturdukları atmosfer için teşekkür ediyorum. Topu iyi paylaştık. Sadece bir galibiyet aldık. Fark hiç önemli değil. Pazartesi günü TOFAŞ’ın vereceği reaksiyona hazır olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.