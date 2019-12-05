Zeljko Obradovic: Çok üst düzey bir performans sergilemeliyiz

Turkish Airlines EuroLeague'in 12. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Alman ekibi ALBA Berlin'i konuk edecek.

Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, özel bir rakiple karşı karşıya geleceklerini söyledi.

ALBA'yı mağlup etmek için üst düzey bir performans sergilemeleri gerektiğini belirten Obradovic, "Çok spesifik basketbol oynayan bir takımla karşılaşacağız. Çok agresifler ve yüksek tempoyla oynuyorlar. Sıralamadaki yerleri bana göre hiç gerçekçi değil. Oynadıkları basketbol itibariyle çok daha iyi bir yerde olmayı hak ediyorlar. 11 maç içerisinde Barcelona deplasmanı ve iç sahada oynadıkları Olympiacos karşılaşması dışında genel olarak çok iyi bir performans ortaya koydular. Oyunlarında çok fazla opsiyonları var. Çok fazla üç sayılık atış isabeti buluyorlar. Uzun oyuncuları ikili oyun sonrası dışarıdan da isabet kaydedebiliyor. Takım olarak hücum ribaunduna giriyorlar ve bu alanda da çok güçlüler. ALBA Berlin'i yemek istiyorsak çok üst düzey bir performans ortaya koymamız gerektiğini söyleyebilirim" dedi.