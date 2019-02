Zeljko Obradovic: 'Bugün savaştık ama yeterli değildi'

Turkish Airlines EuroLeague'in 21. maç döneminde Bayern Münih'e iki uzatma sonunda 90-86 mağlup olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Zeljko Obradovic, takımın yeterli seviyeye sahip olduğunun altını çizdi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Her iki taraf için de sert ve çok zorlu bir maç oldu. Genel olarak Bayern’i tebrik etmem gerekiyor. Eğer iki uzatmaya giden bir karşılaşma oynadıysanız iki tarafın da maçı kazanma şansı olmuş demektir. Bugün şans faktörü de rakibimizin yanındaydı. Bayern’i tebrik ediyorum çünkü ilk andan son saniyeye kadar mücadele ettiler. Her zaman olduğu gibi bir sonraki maç için kendimizi hazırlamalı ve bugün neleri yanlış yaptığımızı anlamalıyız. Bazı anlarda hiç konsantre değildik.Bazı maçları Jan Vesely olmadan oynamıştık ve bu bir sorun değildi. Ama bu bir sorun ise bizim için iyi bir durum değil. Eğer bu şekilde düşünmeye başlıyorsanız ortada bir yanlışlık var demektir. Jan bu takım için çok fazla şey veren bir oyuncu ve onun şu anda ufak bir operasyon geçirmesinin önemli olduğuna karar verdik. Her zaman ilk sırada oyuncularımızın sağlığını düşünüyoruz ve buna göre ortak karar aldık. Onun da bunu yapmak istemesinin doğru olduğuna inanıyorum ve şu anda hayat devam ediyor. Takımım yeterli seviyede kaliteye sahip. Bugün de savaştık ama yeterli değildi. Tek yol salonumuza gidip bazı şeyleri düzeltmeye çalışmak olacak."